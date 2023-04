Tiefe Fleischwunde bei Bochums Schlotterbeck

Bochums Keven Schlotterbeck (2.v.r) wird verletzt ausgewechselt. © Andreas Gora/dpa

Bochums Verteidiger Keven Schlotterbeck hat sich im Spiel bei Union Berlin eine tiefe Fleischwunde am rechten Bein zugezogen. Das berichtete Trainer Thomas Letsch nach dem 1:1 des VfL in der Partie der Fußball-Bundesliga am Sonntagabend. „Sie ist wohl sehr tief. Sie wurde getackert“, sagte Letsch über die Wunde. Wie lange der 25-jährige Schlotterbeck dem Revierclub im Abstiegskampf fehlen wird, sei noch unklar.

Berlin - „Für nächste Woche wird es eng für ihn“, sagte Letsch mit Blick auf die Partie gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag. Schlotterbeck hatte gegen seinen Ex-Club Union bereits in der 12. Minute ausgewechselt werden müssen. Ins Krankenhaus musste der Defensivspieler aber nicht. „Er springt hier rum“, gab Letsch auch leichte Entwarnung. dpa