Tischtennis-Talent Neumann: Aus im U15-Achtelfinale

Ein Tischtennisschläger und ein Ball liegen auf der Platte. © Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Tischtennis-Talent Josephina Neumann hat beim Nachwuchsturnier Youth Contender in Berlin das Finale in der Altersklasse U15 vorzeitig verpasst. Die 13-Jährige vom TTC Eastside schied am Sonntag im Sportforum Hohenschönhausen im Achtelfinale gegen die Chinesin Lingfei Chang nach einem 0:3 aus. Neumann war in der Altersklasse an Nummer zwei gesetzt. Sie hatte sich am Vortag erst im Finale der U13 Ming Ying Loy aus Singapur mit 2:

Berlin - 3 geschlagen geben müssen. Die topgesetzte Wahl-Berlinerin hatte in der Altersklasse vor einem Jahr gewonnen. dpa