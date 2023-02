Tote Fünfjährige: Haftbefehl gegen 19-Jährigen erlassen

Teilen

Eine Frau zündet unweit des Bürgerparks in Pankow eine Kerze zum gedenken an ein fünf Jahre altes Mädchen an. © Paul Zinken/dpa

Nach dem gewaltvollen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin ist gegen den 19 Jahre alten Verdächtigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Das teilte am späten Mittwochnachmittag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Der junge Mann war am Dienstagabend am Rande des Bürgerparks Pankow festgenommen worden. In dem Park war zuvor das vermisste Mädchen leblos gefunden worden.

Berlin - Sie wurde noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo sie aber starb. dpa