Trimmel vor Bochum-Spiel: Brauchen „Topeinstellung“

Teilen

Unions Christopher Trimmel kommt im Sitzen vor Davie Selke von Hertha BSC an den Ball. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Union-Kapitän Christopher Trimmel hat genaue Vorstellungen, wie seine Mannschaft ihre Erfolgsserie auch beim VfL Bochum fortsetzen kann. „Wir wollen einfach unser Ding durchziehen. Wir werden wahrscheinlich als Favorit wahrgenommen, wenn man als Tabellenführer beim Tabellenletzten spielt. Mit einer Topeinstellung und frischen Beine wird es funktionieren“, sagte der Österreicher am Donnerstag in einer Medienrunde.

Berlin - Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) tritt der Bundesliga-Spitzenreiter bei Schlusslicht Bochum an.

Dort könnten die Köpenicker die positive Bilanz von fünf Pflichtspiel-Siegen ohne Gegentor in Folge bestätigen. „Bochum ist in einer schlechten und unglücklichen Phase, aber es wird schwer werden. Sie spielen zu Hause und sind ein unangenehmer Gegner, der sich definitiv nicht hängen lassen wird“, sagte Trimmel.

Der österreichische Nationalspieler ist sich sicher, dass eine Top-Leistung nötig sein wird, um Punktverluste zu vermeiden. In der vergangenen Saison konnte sich Union in Bochum (1:0) und daheim (3:2) zweimal knapp gegen den VfL durchsetzen. Er selbst dürfte zu den frischeren Akteuren gehören, weil er in der Pokalpartie gegen Heidenheim geschont wurde. Das schmeckte dem ehrgeizigen Außenverteidiger nicht wirklich.

Er lobte aber die zum Einsatz gekommenen Reservisten wie Tymoteusz Puchacz und Paul Seguin. „Das war schon sehr souverän. Man merkt auch bei solchen Spielen, dass wir uns weiterentwickelt haben.“ dpa