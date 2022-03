Trotz Niederlage: Eastside als Erstplatzierter in Playoffs

Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside haben die Hauptrunde der Tischtennis-Bundesliga als Erster beendet und gehen als topgesetztes Team in die Meisterschafts-Playoffs. Am Doppel-Spieltag am Wochenende machten die Hauptstädterinnen mit dem 6:3-Auswärtssieg gegen TTC 1946 Weinheim bereits am Samstag die Pole Position klar, da Verfolger TSV Langstadt beim Remis gegen Schwabhausen die Punkte teilen musste.

Berlin/Langstadt – Durch den Punktverlust von Langstadt konnte Eastside die erste Saisonniederlage beim 2:6 in Langstadt am Sonntag verschmerzen. Das Topduell bestritt Eastside ohne ihre Top-Spielerinnen Xiaona Shan, Nina Mittelham und Brit Eerland. In der Tabelle blieben die Berlinerinnen mit 25:3 Punkten Erster, gefolgt von Langstadt mit 23:5 Zählern. Beide Teams sind damit für das Playoff-Halbfinale gesetzt. Ihre Gegner werden in den Viertelfinals zwischen den Vierten (Weil) und Fünften (Kolbermoor) sowie den Dritten (Schwabhausen) und Sechsten (Weinheim oder Böblingen) der Hauptrunde ermittelt. dpa