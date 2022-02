TTC Eastside Berlin im Champions-League-Finale

Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside haben souverän den Einzug ins Finale der Champions League perfekt gemacht. Nach dem 3:1-Auswärtserfolg am Dienstag bei TT Metz siegte Eastside auch im Rückspiel am Freitagabend in Berlin nach gut zweieinhalb Stunden mit 3:1 gegen die Französinnen.

Berlin - Der Endspielgegner wird im zweiten Halbfinale zwischen KTS Tarnobrzeg (Polen) und Linz AG Froschberg (Österreich) am 13. und 16. Februar ermittelt. Für die Berlinerinnen ist es die sechste Final-Teilnahme in der Königsklasse seit 2012. Alle fünf Endspiele wurden bisher gewonnen (2012, 2014, 2016, 2017, 2021). Eastside nutzte seine gute Ausgangsposition, um mit zwei Einzelgewinnen gleich zu Beginn ein mögliches „Golden Match“ zu verhindern. Nina Mittelham gewann 3:0 gegen Adina Diaconu, Xiaona Shan zog mit 3:1 gegen Mariia Tailakowa zur 2:0-Führung nach. Damit war der Finaleinzug der TTC-Damen bereits klar.

Zwar verkürzte im dritten Einzel wie im Hinspiel die 44-jährige deutsche Ex-Europameisterin Wu Jiaduo durch ihr 3:1 gegen Sabina Surjan zum 1:2. Aber wie vier Tage zuvor blieb es Nina Mittelham vorbehalten, im anschließenden Duell mit der Russin Tailakowa mit ihrem 3:2 den 3:1-Gesamterfolg von Eastside klar zu machen. dpa