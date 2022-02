TTC Eastside peilt sechstes Finale in Champions League an

Teilen

Die Tischtennis-Frauen vom TTC Berlin Eastside wollen den sechsten Einzug in das Champions League-Finale seit 2012 perfekt machen. Nach dem 3:1-Auswärtssieg im Halbfinal-Hinspiel bei TT Metz hat sich die Mannschaft von Trainerin Irina Palina eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Freitag im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße (18.00 Uhr) erarbeitet.

Berlin - Nach der neuen Punkteregelung in der Königsklasse für die Matchergebnisse brauchen die Hauptstädterinnen aber noch zwei Zähler, um alles klar zu machen.

Seit dieser Saison gibt es nach 3:0 und 3:1-Erfolgen drei, nach 3:2-Siegen zwei Punkte. Bei 2:3-Niederlagen wird ein Punkt vergeben. Das 3:1 von Eastside in Metz mit zwei 3:0, einem 3:2 und einem 0:3 rechnet sich also in ein 8:4-Unterverhältnis um. Gibt es in der Summe beider Partien ein Unentschieden, dann wird ein Golden Match von drei Akteurinnen nach Best of three-Modus mit Entscheidungssätzen bis zu sechs Punkten gespielt.

Eastside will mit dem stärksten Aufgebot mit Xiaona Shan, Nina Mittelham und Britt Eerland, die in Metz angeschlagen gegen die deutsche Ex-Europameisterin Wu Jiaduo von 2004 mit 0:3 verloren hatte, antreten. Die Berlinerinnen haben seit 2012 fünfmal im CL-Finale gestanden und jedes Mal gewonnen (2012, 2014, 2016, 2017, 2021). dpa