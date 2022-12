TTC Eastside trifft auf Weinheim und Fürstenfeldbruck

Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside in Aktion. © Jörg Carstensen/dpa/Archiv

Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside treffen im DTTB-Finalturnier auf den Erstliga-Kontrahenten TTC Weinheim und den Zweitligisten TuS Fürstenfeldbruck. Die Auslosung am Freitag nahm Wasserspringer-Legende Patrick Hausding vor.

Berlin - Das Turnier um den deutschen Pokal findet am 7. und 8. Januar 2023 in Berlin statt. Dabei treten am ersten Tag die qualifizierten Teams in vier Dreier-Gruppen gegeneinander an. Die Gruppen-Ersten ermitteln am Folgetag im Final Four den deutschen Pokalsieger.

In Weinheim haben die Berlinerinnen jüngst ihr Bundesliga-Match mit 2:6 verloren. Fürstenfeldbruck ist derweil Vierter in der 2. Liga.

Der TTC Berlin Eastside ist nach dem schwer erkämpften Champions-League-Heimerfolg gegen den spanischen Vertreter UCAM Cartagena (3:2) am Freitagabend und dem damit gesicherten Einzug in das Viertelfinale bereits am Sonntag (14.00 Uhr) erneut gefordert. Dann ist das Team in der Bundesliga beim TSV Schwabhausen zu Gast. dpa