TU verteilt 900 TUmaten-Pflanzen

Die Technische Universät Berlin (TU) verteilt an diesem Mittwoch 900 kostenlose Tomatenpflanzen an Interessierte. „Die TU möchte mit der Aktion einmal ein anderes Zeichen setzen. Es geht um die Erzeugung von Nahrungsmitteln, um Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber der Natur“, sagte TU-Professor Norbert Kühn vom Fachgebiet Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin - Von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr werden die „TUmaten“ der Sorte Vivaroma vor dem Hauptgebäude der TU verteilt - solange der Vorrat reicht. Im Gegensatz zu den in der Landwirtschaft gängigen F1-Hybriden lassen sich die Samen der TUmate laut Hochschule weiter vermehren. Denn die TUmate verfüge über die Saatgutlizenz der Initiative Open Source Seeds. Jeder könne die Samen der TUmate kostenfrei nutzen, weitergeben und weiterentwickeln, hieß es.

Auch in der Landwirtschaft gehe der Trend dahin, alles zu lizensieren, sagte Kühn. „Viele Firmen lassen sich quasi Teile der Natur lizensieren“, so der Wissenschaftler. Eine Open-Source-Sorte stehe hingegen allen Menschen dauerhaft zur Verfügung. dpa