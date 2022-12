Überfall auf Juwelier: Täter fliehen mit Beute

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

In Berlin-Wilmersdorf ist ein Juweliergeschäft überfallen worden. Zwei Männer hatten am Freitagabend in dem Geschäft in der Fasanenstraße geklingelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Mitarbeiterin ließ die beiden herein und wurde sofort von einem der Männer mit Reizgas besprüht. Die 54-Jährige erlitt Augenreizungen und bekam Probleme mit der Atmung.

Berlin - Die Männer nahmen Schmuckstücke an sich und flüchteten mit einem Auto.

Die Frau wurde leicht verletzt, wollte sich aber nicht behandeln lassen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Angaben zur Beute machte die Polizei nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Erst Ende November war ein Juwelier in der Kantstraße im Ortsteil Charlottenburg überfallen worden. Zwei mutmaßliche Täter betraten demnach das Geschäft und besprühten einen 22 Jahre alten Mitarbeiter und einen anwesenden 27-Jährigen mit Reizgas. Anschließend öffneten sie mehrere Schubladen und nahmen Schmuckstücke und Uhren an sich. Laut Polizei flohen die Räuber mit Hilfe eines dritten Täters in einem Auto. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei. dpa