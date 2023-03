Überfall auf Supermarkt: Fahndung mit Video nach Räubern

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Mit Fotos und einem Video fahndet die Berliner Polizei nach zwei Räubern, die einen Supermarkt in Neukölln überfielen. Die Tat ereignete sich bereits im August 2022, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Bilder zeigen zwei mit Corona-Mundschutz maskierte Männer in der Filiale in der Richardstraße. Beide waren laut Polizei mit Messern bewaffnet und forderten Bargeld.

Berlin - Sie plünderten die Kasse, stopften das Geld in eine mitgebrachte Tasche und flüchteten. dpa