Ukraine-Ankunftszentrum wird bis Ende September genutzt

Ein Schild markiert die Haltestelle im Ukraine-Ankunftszentrum Tegel. © Carsten Koall/dpa

Das Ukraine-Ankunftszentrum für Geflüchtete auf dem Gelände des früheren Flughafens Tegel soll bis mindestens Ende September genutzt werden. Das hat der rot-grün-rote Senat am Dienstag bei seiner letzten Sitzung vor dem Regierungswechsel beschlossen, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey anschließend mitteilte.

Berlin - Das Ankunftszentrum ist im früheren Flughafen-Terminal C untergebracht. Auch die Notunterkünfte für Geflüchtete in den Leichtbauhallen davor sollen noch weiter genutzt werden. Die Verlängerung ist eine Reaktion auf die weiter angespannte Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten in Berlin. dpa