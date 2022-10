Ukrainerin in Unterkunft getötet: Ehemann unter Mordverdacht

Teilen

Ein Fahrzeug der Kriminaltechnik fährt auf das Gelände der Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Alt-Hohenschönhausen. © Dominik Totaro/TNN/dpa

Vor den Augen ihrer Kinder wird eine Ukrainerin in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft getötet. Der Ehemann wird danach festgenommen.

Berlin - In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin ist eine 44-jährige Ukrainerin getötet worden - ihr Ehemann steht unter Mordverdacht. Die beiden Kinder des Paares hätten die Tat am Samstag mit angesehen, sagte Sascha Langenbach, Sprecher des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten. Die ältere Tochter, die 2005 geboren wurde, habe die Sicherheitsdienste informiert, die sofort versucht hätten, das Leben der Mutter zu retten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet das Ehepaar am Samstag gegen Mittag in der Unterkunft in Alt-Hohenschönhausen in Streit. Dabei habe der 50 Jahre alte Mann seine Frau attackiert und tödlich verletzt. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den Verdächtigen fest. Die Familie aus der Ukraine sei im Juni 2022 in Berlin registriert worden und lebe seither in der Unterkunft, so Langenbach.

Eine Mordkommission ermittelt. Die beiden Kinder des Paares wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Die Ermittlungen zum Hergang und zu den Hintergründen der Tat dauern laut Polizei an. dpa