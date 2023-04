Umgekippter Polizei-Mannschaftswagen: Mehrere Verletzte

Ein umgekipptes Polizeifahrzeug liegt nach einem Unfall vor dem Bahnhof Zoo auf einer Kreuzung. © Fabian Sommer/dpa

Auf dem Weg zu einem Einsatz fährt ein Polizei-Mannschaftswagen mit Blaulicht über eine Kreuzung - bei Rot. Der Wagen kollidiert mit einem Auto und kippt um. Mehrere Menschen werden verletzt.

Berlin - Bei einem Unfall am Bahnhof Zoo (Charlottenburg-Wilmersdorf) ist ein Polizei-Mannschaftswagen auf die Seite gekippt. Insgesamt neun Menschen wurden verletzt, berichtete die Berliner Polizei am Montag. Demnach war der Einsatzwagen am Ostersonntag mit Blaulicht und Signalton zu einem Einsatz am Kurfürstendamm unterwegs. Dabei hatten die Beamten von dem sogenannten Sonder- und Wegerecht Gebrauch gemacht. Am Bahnhof Zoologischer Garten fuhr der Fahrer über eine rote Ampel auf die Kreuzung Hardenbergplatz/Hardenbergstraße. Dort kollidierte der Einsatzwagen mit dem Auto eines 65-Jährigen, der bei Grün auf die Kreuzung gefahren war.

Durch den Zusammenstoß kippte der Mannschaftswagen auf die linke Seite und blieb dort liegen. Die insgesamt acht Polizistinnen und Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Der 65-Jährige kam laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Kreuzung an der Unfallstelle für rund viereinhalb Stunden gesperrt. Am frühen Abend wurde die Sperrung aufgehoben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch. dpa