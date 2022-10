Unbekannte durchbrechen mit Transporter Schaufenster

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Unbekannte sind mit einem Transporter in die Schaufensterfront eines Bekleidungsgeschäfts in Berlin-Mitte gefahren und haben Kleidung sowie Accessoires gestohlen. Menschen wurden dabei in der Nacht zu Mittwoch nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten demnach am Morgen den Einbruch in das Geschäft in der Markgrafenstraße bemerkt und beobachtet, wie drei Männer dem Transporter entstiegen.

Berlin - Zwei von ihnen sollen sich in den Laden begeben und mehrere Ständer mit Kleidung in das Fahrzeug verladen haben.

Bei der gestohlenen Kleidung soll es sich laut Polizei vor allem um Markenartikel gehandelt haben. Der dritte Verdächtige hielt Wache und warnte seine Komplizen den Angaben nach, als er bemerkte, dass die Tat beobachtet wurde. Daraufhin stiegen die Männer wieder in den Transporter und fuhren in Richtung Charlottenstraße davon. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. dpa