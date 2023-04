Unbekannte schlagen Ehepaar in Neukölln krankenhausreif

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Nach einem Streit ist ein Ehepaar in einem Auto in Berlin-Neukölln von Unbekannten geschlagen und getreten worden. Der 55-jährige Mann und die 51-jährige Frau wurden von Rettungskräften mit Hämatomen im Gesicht und am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte das Paar am Dienstagnachmittag an der Kreuzung von Spremberger- und Schinkestraße nicht links abbiegen, weil ein Fahrzeug in zweiter Reihe sie daran hinderte.

Berlin - Dessen Fahrer unterhielt sich mit einem weiteren Unbekannten.

Es entwickelte sich ein Streit, bei dem der Mann zunächst gegen den Wagen des Paares getreten, dann den Ehemann aus dem Auto gezerrt und ihn mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben soll. Aus den Wohnhäusern sollen daraufhin weitere Menschen gekommen sein, die auch die Frau attackierten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Verdächtigen geflüchtet. Allerdings hätten Zeugen Fotos und Videos von der Tat gemacht, hieß es. Der Wagen des Ehepaars ist durch die Tritte beschädigt worden. dpa