Unbekannter entkommt bei Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei nach einem Autorennen in Berlin-Johannisthal ist der bislang unbekannte Raser den Beamten entkommen. Während der Verfolgung hatte ein Polizist einen Schuss abgegeben, der jedoch folgenlos geblieben sei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Beamter wurde am Arm leicht verletzt.

Berlin - Die Einsatzkräfte waren demnach vor Mitternacht wegen eines illegalen Autorennens zur Wagner-Régeny-Allee gerufen worden. Einer Streife fiel ein grauer Kleinwagen auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Sie nahm die Verfolgung auf. Als der Unbekannte das Haltesignal sowie das Martinshorn hinter sich bemerkte, habe er beschleunigt. Er sei die Allee entlang in eine Sackgasse hineingefahren, habe dann gewendet und sei dann an dem Einsatzwagen vorbeigefahren. Als er versuchte, einem zweiten Streifenwagen auszuweichen, der quergestellt die Fahrbahn sperren sollte, wurde ein Beamter, der dort stand, von einem Seitenspiegel des Wagens am Arm touchiert. Der Tatverdächtige setzte seine Flucht fort und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln, ehe die Einsatzkräfte in der Schnellerstraße den Sichtkontakt verloren. dpa