Unbekannter greift Autofahrer an: Mehrere Wagen beschädigt

Teilen

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein 22-jähriger Autofahrer soll angegriffen worden sein und hat dabei mit seinem Wagen mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. Nach dem Unfall in Berlin-Charlottenburg wurden der 22-jährige Fahrer sowie sein 49-jähriger Beifahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Berlin - Der Fahrer hatte demnach am Dienstagabend auf dem Kaiserdamm am rechten Straßenrand gehalten, um nach dem Weg zu fragen. Daraufhin sollen zwei unbekannte Männer an das Auto getreten sein. Einer der beiden soll erst unvermittelt in den Innenraum des Autos und nach dem Geldbeutel des Beifahrers gegriffen haben. Dann soll der mutmaßliche Täter den Kopf des Fahrers gepackt und gegen das Lenkrad gepresst haben.

Der 22-Jährige gab daraufhin Gas, touchierte mit dem Auto zunächst drei Metallpfosten und stieß dann gegen ein parkendes Auto. Durch den Zusammenstoß wurde dieses gegen ein weiteres Auto geschoben, welches wiederum gegen das nebenstehende Auto gepresst wurde.

Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten den Angaben zufolge nach dem Unfall zu Fuß. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. dpa