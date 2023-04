Unbekannter schlägt Mann und beleidigt ihn homophob

U-Bahnhof Wittenbergplatz

Ein Unbekannter hat in der Berliner U-Bahn einen Mann schwulenfeindlich beleidigt und geschlagen. Beide stritten sich am Freitagabend in einem Zug der Linie U1, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie stiegen demnach am Wittenbergplatz aus. Der Unbekannte schlug dem 40-Jährigen auf dem Bahnsteig mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn homophob.

Berlin - Er erlitt eine Platzwunde am Auge und rettete sich zurück in die Bahn, während der Angreifer unerkannt flüchtete. Der Verletzte wollte sich selber um eine ärztliche Behandlung kümmern. Der Staatsschutz ermittelt wegen des schwulenfeindlichen Hintergrunds. dpa