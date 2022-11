Tragischer Unfall in Berlin-Neukölln: SUV überfährt Frau und schleift sie mit

Von: Stefanie Fischhaber

Nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin konnten die Rettungskräfte das Opfer nur noch tot bergen. (Symbolbild) © Imago/Karsten Schmalz

In Berlin-Neukölln verstarb eine Fußgängerin, nachdem sie von einem SUV-Fahrer überfahren wurde. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um einen Suizid handelte.

Berlin - Am Donnerstagabend ereignete sich im Berliner Stadtteil Neukölln ein tragischer Unfall. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtete, wurde eine Fußgängerin von einem SUV-Fahrer überrollt. Zeugen zufolge schleifte der Fahrer das Opfer noch mehrere Meter mit. Die Frau verstarb noch am Unfallort.

Unfall in Berlin-Neukölln: Fußgängerin gerät unter SUV - Ursache unklar

Am Donnerstagabend (17. November) fuhr ein 35-jähriger Autofahrer gegen 19.15 Uhr auf die Marienfelder Chaussee in Richtung Lichtenrader Damm. Kurz vor der Kreuzung soll der Fahrer gewendet haben. Den Crash habe der Fahrer zunächst bemerkt, bis er plötzlich einen Widerstand unter seinem Fahrzeug bemerkte.

Der Bild-Zeitung zufolge berichteten Zeugen, dass der SUV-Fahrer die Fußgängerin mehrere Meter mitschleifte. Das bestätigte die Polizei bislang nicht. Auch die Berliner Morgenpost berichtete, dass die Frau noch rund 570 Meter mitgeschleift wurde. Wie die Polizei mitteilte, hielt der 35-Jährige an und fand unter seinem Auto die 56-jährige Frau.

Verkehrsunfall in Berlin: Unfallopfer verstirbt noch am Unfallort

Die Rettungskräfte wurden sofort alarmiert, doch die Frau verstarb noch am Unfallort. Wie die Berliner Zeitung berichtet, konnte das Opfer nur noch tot mit einem Hebekissen geborgen werden. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Derzeit könne die Polizei nicht ausschließen, dass es sich um einen Suizid handelte.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst unter der (030) 4664 – 472800 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden. Zuletzt sorgte ein Unfall mit einer Radfahrerin in Berlin für deutschlandweites Aufsehen: Rettungskräfte erreichten den Unfallort nicht rechtzeitig, weil sie in einem Stau standen, der von Klimaaktivisten verursacht wurde. (sf)