Union ändert Augsburg-Plan: Berliner schon in Bayern

Das Team von Union Berlin steht vor Spielbeginn im Kreis zusammen. © Andreas Gora/dpa

Der 1. FC Union Berlin hat seine Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg geändert und ist schon früher nach Bayern gereist. Wo genau sich die Eisernen vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aufhalten, wollte der Verein allerdings nicht mitteilen. Nach dpa-Informationen geht es Trainer Urs Fischer darum, bei dem ungewöhnlichen Kurztrip so abgeschieden wie möglich trainieren zu können.

Berlin - Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, dass sich Union in der Region am Tegernsee befinde.

Am Mittwochabend hatte der Club mitgeteilt, dass die Pressekonferenz am Donnerstag (13.45 Uhr) mit Fischer nicht wie üblich im Stadion an der Alten Försterei stattfinde, sondern digital abgehalten werde. Da befanden sich die Berliner dem Vernehmen nach bereits auf dem Weg nach Bayern. Sonst war das Team immer erst einen Tag vor den Auswärtsspielen aus der Hauptstadt abgereist.

Union Berlin belegt vier Spieltage vor Saisonende den dritten Platz und hat beste Aussichten sich erstmals als eine der besten vier Mannschaften der Liga für die Teilnahme an der Champions League zu qualifizieren. Der SC Freiburg ist derzeit punktgleich Vierter. RB Leipzig folgt mit zwei Zählern Rückstand auf Platz fünf. Die Kontrahenten spielen am Samstag (15.30 Uhr) gegeneinander. dpa