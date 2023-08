Union als Favorit in Walldorf - Makkabis Premiere

Berlins Trainer Urs Fischer gestikuliert an der Seitenlinie. © Arne Dedert/dpa

Der 1. FC Union Berlin geht als großer Favorit in das Erstrunden-Duell im DFB-Pokal beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf. Vor der Partie beim Viertligisten aus Baden-Württemberg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) warnte Trainer Urs Fischer seine Spieler vor jeder Form von Nachlässigkeit. „Es gilt, die richtige Einstellung für diese Aufgabe zu haben“, forderte der Schweizer.

Berlin - Begleitet wird das erste Pflichtspiel der Saison für den Fußball-Bundesligisten von Transfer-Spekulationen um einen möglichen Abgang von Stürmer Sheraldo Becker und eine mögliche Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens.

Zu einer Premiere in der Pokalgeschichte kommt es am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Berliner Mommsenstadion. Als erster jüdischer Verein konnte sich TuS Makkabi als Berliner Landespokalsieger für die erste Hauptrunde qualifizieren. Das Team von Trainer-Legende Wolfgang Sandhowe empfängt den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der Brandenburger Pokalsieger Energie Cottbus spielt ebenfalls am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Stadion der Freundschaft gegen den Zweitligisten SC Paderborn. dpa