Union Berlin rechnet mit 13.000 Fans zur Saisoneröffnung

Fans jubeln im Stadion. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Für Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den irischen Erstligisten Bohemians Dublin die offizielle Saisoneröffnung an. Zu der Partie im Stadion An der Alten Försterei werden rund 13.000 Besucher und Besucherinnen erwartet, darunter rund 700 aus Dublin. Die Fans werden gebeten, sich bereits ab 14.

Berlin - 30 Uhr auf den Rängen zu versammeln. Dann beginnt die Vorstellung aller Berliner Spieler, Trainer und Betreuer.

Union hat aktuell acht neue Spieler verpflichtet, von denen bis auf den verletzten Mittelfeldmann Janik Haberer auch schon alle in den bisherigen Auswärts-Testspielen gegen Viktoria Berlin (3:1), den 1. FC Magdeburg (4:1) und Eintracht Braunschweig (0:1) mindestens einmal zum Einsatz kamen.

In Braunschweig debütierte neben Jordan Siebatcheu auch Sturmkollege Jamie Leweling. Der Ex-Fürther wurde relativ schnell wieder fit, nachdem er sich am 3. Juni im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Ungarn (4:0) einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. „Ich bin schon sehr erleichtert. Es war zum Glück nicht so eine schlimme Verletzung. Es hat mich schon ein bisschen zurückgeworfen. Aber ich bin froh, dass ich wieder da bin“, sagte Leweling.

Es ist für die Eisernen das letzte Testspiel vor der Abreise ins Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger. In Österreich hält sich die Mannschaft vom 10. bis 20. Juli auf. dpa