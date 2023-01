Union Berlin: Verleiht Dehl an Regionalligist Viktoria

Berlins Nachwuchsspieler Laurenz Dehl (l) in Aktion. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht seinen Nachwuchsspieler Laurenz Dehl zum dritten Mal. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wird nach seiner missglückten Station bei den Bohemians Dublin die kommenden sechs Monate für den Regionalligisten Viktoria Berlin auflaufen, wie Union am Mittwoch mitteilte.

Berlin – „Nachdem seine Leihe nach Dublin nicht so verlief, wie wir es alle erhofft hatten, ergibt sich nun eine neue Möglichkeit für Laurenz. Wir hoffen natürlich, dass er die Zeit bei Viktoria bestmöglich nutzen kann und wird“, sagte Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert. Dehl, der seit 2011 im Nachwuchsleistungszentrum der Eisernen ausgebildet wurde, war in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres an den irischen Erstligisten ausgeliehen, kam aber wegen einer Verletzung nur einmal zum Einsatz.

In der Spielzeit zuvor lief Dehl für den Drittligisten Hallescher FC auf. Insgesamt bestritt der gebürtige Berliner 90 Spiele für Unions Nachwuchsteams sowie die Profimannschaft, den HFC und Bohemians Dublin, in denen ihm 20 Tore und elf Vorlagen gelangen. dpa