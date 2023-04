Union Berlin will Punkte für Königsklasse

Berlins Trainer Urs Fischer gestikuliert an der Seitenlinie. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Union Berlin will seine imposante Heimserie ausbauen und den nächsten Schritt zur Qualifikation für die Champions League machen. Gegen den VfL Bochum erwartet Trainer Urs Fischer am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) einen Sieg in der Fußball-Bundesliga. „Es sind noch sieben Spiele. Du solltest beginnen zu punkten“, sagte der Schweizer vor dem Duell mit dem Revierclub im Stadion an der Alten Försterei.

Berlin - In ihrer Arena sind die Eisernen seit 19 Liga-Partien ungeschlagen. „Je länger eine Serie geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie reißt. Wir werden versuchen, dass es am Sonntag nicht der Fall ist“, sagte Fischer. Der VfL werde mit „großer Schärfe“ in das Spiel gehen, meinte der Union-Coach.

Gegen Bochum hat Union seit fast zehn Jahren kein Heimspiel mehr verloren. Das Hinspiel im Pott ging allerdings mit 2:1 an den VfL, der weiterhin im Abstiegskampf der Bundesliga feststeckt. Die Unioner rangierten vor dem Auftakt des 28. Spieltages auf dem dritten Platz. Hauptkonkurrenten um einen Champions-League-Rang sind die unmittelbaren Verfolger RB Leipzig und SC Freiburg. Auf die Konkurrenz will Fischer aber nicht schauen. „Es liegt an uns“, sagte der 57-Jährige. dpa