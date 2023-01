Union-Generalprobe gegen Žilina: Einsatz von Roussillon

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat am Freitag erstmals nach seiner Rückkehr aus dem zehntägigen Trainingslager in Spanien wieder in Köpenick trainiert. Für Neuverpflichtung Jérôme Roussillon vom VfL Wolfsburg war es die erste Einheit mit seiner neuen Mannschaft.

Ob der Verteidiger bereits am Samstag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei bei der Pflichtspiel-Generalprobe gegen den slowakischen Erstligisten MŠK Žilina zum Einsatz kommt, ist offen. Zuletzt hatte der Franzose im Trainingslager der Wolfsburger in Portugal wegen Knieproblemen nicht voll mittrainiert.

Bei Union dürften ansonsten bis auf die Mittelfeldakteure Andras Schäfer und Morten Thorsby alle Akteure zur Verfügung stehen. Schäfer befindet sich nach seinem Mittelfußbruch noch im Aufbautraining. Thorsby hatte sich zuletzt einer kleineren Magen-Operation unterziehen müssen.

Spielpraxis kann dagegen Janik Haberer sammeln. Der Mittelfeldmann war am vergangenen Samstag in den Testspielen gegen den FC Augsburg (1:0, 4:1) wegen eines Infekts außer Gefecht.

In der Wintervorbereitung hat Union bislang fünf von fünf Testspielen gewonnen. Das erste Punktspiel nach der WM-Pause steigt am 21. Januar (15.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. dpa