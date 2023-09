Union-Profi Doekhi schwärmt von Bonucci: „Eine Legende“

Leonardo Bonucci von Union Berlin lacht. © Andreas Gora/dpa

Union Berlins Verteidiger Danilho Doekhi sieht in der Verpflichtung von Italiens Fußball-Ikone Leonardo Bonucci eine enorme Verstärkung für den Bundesligisten. „Das ist ein wirklich großer Name. Er hat eine Menge Trophäen gewonnen. Er ist eine Legende. Wir können eine Menge von ihm lernen“, sagte der 25 Jahre alte Niederländer der „Bild“.

Berlin - Der Europameister von 2021 schloss sich kurz vor Transferfrist den Eisernen an, Gerüchte über seinen Wechsel nach Berlin-Köpenick hatte es aber schon davor gegeben. „Zu Beginn wusste man gar nicht, ob es wahr ist“, sagte Doekhi. Er ist froh, einen Mitspieler „mit solcher Erfahrung“ zu haben, „für die Mannschaft ist das toll“.

Vor allem in der Champions League, für die sich Union dank des vierten Platzes in der Vorsaison erstmals qualifiziert hat, werde der 36-Jährige Bonucci helfen, meinte Doekhi: „Für einige von ist es neu, in der Champions League zu spielen. Er kann uns in solchen Begegnungen weiterhelfen.“ dpa