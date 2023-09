Union startet zweite Verkaufsphase für Königsklassen-Tickets

Teilen

Gruppenphase im Grimaldi Forum. © Daniel Cole/AP/dpa/Archivbild

Ein volles Olympiastadion. Und das dreimal. Der 1. FC Union Berlin setzt seinen Vorverkauf für die Spiele in der Champions League fort. Mitglieder haben noch Vorrang.

Berlin - Nach der Auslosung der Champions-League-Gruppen setzt der 1. FC Union Berlin den Vorverkauf für sein erstes Heimspiel in der Fußball-Königsklasse fort. Vom 11. September um 12.00 Uhr bis zum 12. September um 17.00 Uhr können Mitglieder des Bundesligisten, die noch keine Europacup-Dauerkarte erworben haben, zwei Karten für die Partie gegen den SC Braga am 3. Oktober (18.45 Uhr/DAZN) im Olympiastadion reservieren.

Zur Verfügung stehen noch rund 34.000 Tickets, nachdem die Eisernen in einer Verkaufsphase vor der Auslosung schon 40.000 Dauerkarten für alle drei Heimspiele an Mitglieder veräußert hatten.

Sollten nach dieser Frist noch Karten zur Verfügung stehen, können alle Mitglieder nochmals zwei Karten erwerben, und zwar zwischen dem 13. September um 12.00 Uhr und dem 14. September um 17.00 Uhr. Ist das Olympiastadion mit seinen gut 74.000 Plätzen dann noch nicht ausverkauft, gehen die Restkarten ab dem 16. September (12.00 Uhr) in den freien Verkauf. Die Preise liegen für Mitglieder je nach Kategorie zwischen 35 und 70 Euro, für Nicht-Mitglieder zwischen 50 und 85 Euro.

Die Ticket-Regularien für die Heimspiele gegen die SSC Neapel (24. Oktober/21.00 Uhr) und Real Madrid (12. Dezember/21.00 Uhr) sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Aus Union-Kreisen war zu hören, dass man für alle drei Gruppenspiele mit einer ausverkauften Arena rechnet.

Der Club verlässt für die Partien trotz Fan-Kritik sein viel kleineres Stadion An der Alten Försterei (22 012 Plätze), um möglichst vielen Anhängern einen Besuch zu ermöglichen. Zudem erzielt der Verein deutlich mehr Einnahmen - dem Vernehmen nach in mittlerer einstelliger Millionenhöhe. Das erste Gruppenspiel steht für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am 20. September (18.45 Uhr/DAZN) bei Rekordsieger Real Madrid im Estadio Santiago Bernabéu an. dpa