Union-Trainingslager in Österreich: Schäfer kommt nach

Trainer Urs Fischer während des Trainings. © Matthias Koch/dpa/Archivbild

Noch ohne Mittelfeldspieler Andras Schäfer (23) hat der 1. FC Union Berlin sein Trainingslager in Österreich begonnen. Der Ungar fehlte am Montag in der Reisegruppe der Eisernen ins Salzburger Land aus privaten Gründen, wird aber am Dienstag in Neukirchen am Großvenediger erwartet.

Neukirchen/Österreich - Auch Kevin Möhwald (29) soll nach seiner Corona-Infektion zu einem späteren Zeitpunkt nachreisen. Für Timo Baumgartl (26) kommen die Trainingseinheiten des Fußball-Bundesligisten in den Alpen nach seiner Krebsoperation noch zu früh.

Am Vormittag waren die Union-Profis in einem schwarzen Propeller-Charter-Jet mit Vereinsschriftzug Richtung Salzburg gestartet. Bis zum 20. Juli macht Trainer Urs Fischer die Köpenicker fit für die vierte Bundesliga-Saison in der Vereinshistorie. Zum Auftakt gab es am Montag eine Laufeinheit.

Am Freitag (14.30 Uhr) geht es auf dem Neukirchener Sportplatz in einem Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis. Am Samstag (15.15 Uhr) wird im Dolomitenstadion von Lienz gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio geprobt. dpa