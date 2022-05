Union verpflichtet Innenverteidiger Doekhi aus Arnheim

Tottenhams Oliver Skipp (r) kämpft mit Danilho Doekhi um den Ball. © John Walton/PA Wire/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin baut weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Der Verein bestätigte am Montag die Verpflichtung des 23 Jahre alten Innenverteidigers Danilho Doekhi vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Zuvor hatten die Eisernen, die sich als Tabellen-Fünfter für die Europa League qualifiziert haben, schon Paul Seguin von der SpVgg Greuther Fürth und Janik Haberer vom SC Freiburg verpflichtet.

Berlin – „Danilho besitzt die idealen Voraussetzungen für einen modernen Innenverteidiger. Er verfügt über eine starke Physis, ist aber gleichzeitig auch sehr agil“, sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert zu der Verpflichtung in einer Pressemitteilung. Doekhi habe als Kapitän von Vitesse gelernt, Verantwortung zu übernehmen und im Mannschaftsgefüge eine Führungsrolle auszufüllen.

Der Niederländer will nach Stationen in Rotterdam und bei Ajax Amsterdam in der Bundesliga den nächsten Karriereschritt machen. „Union ist eine riesige Chance für mich und ich will den Verein auf seinem Weg weiterbringen“, sagte Doekhi. Er habe in den Gesprächen das Gefühl gewonnen, sich in Berlin verbessern zu können. „Auch vom Stadion und der Atmosphäre hier habe ich schon einiges gehört, darauf freue ich mich ganz besonders“, sagte Doekhi.

Wie der „Kicker“ berichtet, soll außerdem Offensivspieler Jamie Leweling für eine Ablösesumme von rund vier Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth zu Union wechseln. Der 21-Jährige bestritt in dieser Saison 33 Spiele für die Franken und erzielte dabei fünf Tore. Zu dieser Personalie hat sich Union noch nicht geäußert. dpa