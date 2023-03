Unions Diogo Leite erstmals in Portugals Nationalteam

Diogo Leite von Union Berlin spielt den Ball. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Diogo Leite vom 1. FC Union Berlin steht erstmals im Aufgebot der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft. Der neue Trainer Roberto Martínez nominierte den Abwehrspieler am Freitag in Lissabon für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele. Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo treffen auf dem Weg zum Turnier 2024 in Deutschland am 23. März auf Liechtenstein und treten drei Tage später in Luxemburg an.

Lissabon - Neben Leite stehen auch João Cancelo (FC Bayern München) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) aus der Bundesliga im Kader.

Der 24-jährige Leite hatte bereits verschiedene Jugend-Nationalmannschaften der Portugiesen durchlaufen und mit der U17 die Europameisterschaft gewonnen. Auch in der U21 war der Verteidiger Leistungsträger. Für das A-Nationalteam war er zuvor allerdings noch nicht nominiert worden. dpa