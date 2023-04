Unions Haberer über Gegner BVB: „Sehr gefährlich“

Union Berlins Janik Haberer freut sich über sein Tor. © Andreas Gora/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archiv

Union Berlins Mittelfeldspieler Janik Haberer erwartet im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund einen besonders motivierten Gegner. „Es ist immer gefährlich. Wenn du das Topspiel in München verlierst, im DFB-Pokal rausfliegst. Nach solchen zwei Spielen dann wieder ein Heimspiel, das ist sehr gefährlich“, sagte der 29-Jährige am Donnerstag vor der Partie beim BVB am Samstag (15.

30 Uhr/Sky). „Da müssen wir gewappnet sein und sehr kompakt stehen", sagte er. Die Vorfreude sei groß bei ihm, „aber es ist eine große Aufgabe".

Die Eisernen reisen als Tabellendritter nach Dortmund und könnten mit einem Sieg am BVB vorbeiziehen. Die Dortmunder mussten zuletzt zwei schmerzhafte Niederlagen in der Liga bei Bayern München (2:4) und im Pokal in Leipzig (0:2) einstecken, sind aber nach wie vor die beste Rückrundenmannschaft der Bundesliga.

Die Atmosphäre in Dortmund sei immer beeindruckend, sagte Haberer. „Von daher ist es wichtig, wie wir aus der Kabine rauskommen und wie wir ins Spiel starten“, sagte er. Genau das war für die Eisernen aber in den letzten Partien dreimal in Folge ein Problem, zuletzt beim eigenen Pokal-Aus in Frankfurt (0:2). „Es ist definitiv Thema in der Kabine, dass wir nicht gut in die Spiele gestartet sind. Unsere zweiten Halbzeiten waren jeweils griffiger, kompakter und aggressiver“, sagte der 29-Jährige. Man habe das analysiert und werde nun hoffentlich besser starten.

Haberer, der im Sommer aus Freiburg nach Berlin kam, und Union konnten beim BVB noch nie gewinnen. Im Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei (2:0) traf der 29-Jährige beim Union-Sieg jedoch doppelt. dpa