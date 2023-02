Unions Pokal-Viertelfinale bei Frankfurt am 4. April

Frankfurts Daichi Kamada (r) und Jordan Siebatcheu von Union Berlin kämpfen um den Ball. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der 1. FC Union Berlin tritt am 4. April zum DFB-Pokal-Viertelfinale bei Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt an. Die Partie im Deutsche Bank Park werde an dem Dienstag um 18 Uhr angepfiffen, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Das Spiel wird vom ZDF und Sky übertragen. Union will wie im Vorjahr ins Halbfinale des Wettbewerbs einziehen.