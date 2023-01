Unisex-Trockentoiletten in Parks testweise geplant

Markus Kamrad, ( Bündnis90/Die Grünen) Staatssekretär für Umwelt in Berlin, spricht ins Mikrofon. © Annette Riedl/dpa/Archiv

In Berliner Parks sollen ab dem Frühjahr Unisex-Trockentoiletten getestet werden, die ohne Wasser-, Abwasser und Stromnetzanschluss auskommen. Für acht Bezirke stehen die Standorte fest, in vier Bezirken laufe die Abstimmung noch, teilte Staatssekretär Markus Kamrad (Grüne) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Kristian Ronneburg (Linke) mit.

Berlin - Insgesamt sollen 24 umwelt- und klimafreundliche Toiletten von zwei Firmen aufgestellt werden und kostenlos nutzbar sein. Die beiden Modelle seien als Trockentrenntoiletten konzipiert und rollstuhlgerecht gestaltet, hieß es bereits in einer früheren Mitteilung der Verwaltung.

Zu den geplanten Standorten zählen der Landschaftspark Herzberge in Lichtenberg, der Heinrich-Grüber-Platz in Marzahn-Hellersdorf, der Letteplatz in Reinickendorf und der Südpark in Spandau.

Auswahlkriterien für die Toilettensysteme waren laut Umweltverwaltung neben ihrer autarken Funktionsweise, Barrierefreiheit, Gendergerechtigkeit und Sicherheit auch eine Vandalismusresistenz und das Vorhandensein einer geeigneten Handhygiene. dpa