Unterrichtsausfall: Streik von Lehrern für kleinere Klassen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Kleinere Schulklassen findet fast jeder gut. Die Lehrer-Gewerkschaft hat für diese Forderung sogar einen Streik ausgerufen. Aber das grundsätzliche Problem mit dem Thema Lehrerbedarf löst sie damit nicht.

Berlin - Mehrere Tausend Berliner Lehrer treten am Donnerstag in einen eintägigen Warnstreik. In vielen Klassen fällt Unterricht aus, manche Schulen schließen für den Tag. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will mit dem Warnstreik ihre Forderung nach einer Verkleinerung der Klassen unterstreichen. An Grundschulen solle die Klassengröße auf 19 Schüler begrenzt werden. Bisher sind bis zu 26 Kinder erlaubt.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte zwar eingeräumt, kleinere Klassen seien grundsätzlich zu befürworten. Allerdings gebe es immer noch deutlichen Lehrermangel. Außerdem habe Berlin bereits fast 2000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den Schulen aufgenommen. Daher könne es derzeit nicht um kleinere Klassen gehen. dpa