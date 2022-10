Uremovic und Boateng bei Hertha zurück im Teamtraining

Herthas Kevin Price-Boateng schiesst aufs Tor. © Soeren Stache/dpa/Archiv

Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng und Innenverteidiger Filip Uremovic sind bei Hertha BSC ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die beiden Fußballer standen am Montag wieder mit dem Team auf dem Schenckendorffplatz, wie Hertha-Coach Sandro Schwarz sagte. Uremovic hatte sich Anfang Oktober im Spiel gegen Hoffenheim am Knöchel verletzt und musste in der Folge rund drei Wochen aussetzen.

Berlin - Boateng hatte wegen eines Infekts in der vergangenen Woche pausiert.

Verzichten mussten die Herthaner beim Teamtraining einen Tag nach dem Sieg gegen Bundesligisten Schalke 04 dafür auf Innenverteidiger Márton Dárdai. Der 20-Jährige sei leicht angeschlagen, sagte Schwarz am Montag. „Er hat Regenerationsprogramm“.

Hertha hatte am Sonntagabend 2:1 gegen die Gelsenkirchener gewonnen und damit den ersten Heimsieg der laufenden Spielzeit geschafft. Am Freitag geht es für die Berliner in der Bundesliga bei Werder Bremen weiter (20.30 Uhr/DAZN). dpa