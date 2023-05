Urteilsverkündung im Juwelendiebstahl-Prozess in Dresden

Einsatzkräfte der Polizei stehen nach dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe vor dem Residenzschloss. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Fast dreieinhalb Jahre nach dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe Dresden geht der Prozess gegen mehrere Tatverdächtige zu Ende. Am Dienstag (9.45 Uhr) will die Strafkammer des Landgerichts Dresden die Urteile für die sechs Angeklagten aus Berlin verkünden. Fünf der jungen Männer - Brüder oder Cousins aus dem bekannten Remmo-Clan - hatten im Januar nach langem Schweigen zugegeben, an dem Coup oder dessen Vorbereitung beteiligt gewesen zu sein und Reue gezeigt.

Dresden/Berlin - Die Bereitschaft dazu resultierte aus einer Verständigung zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht.

Zuvor war der Großteil der Beute kurz vor Weihnachten 2022 zurückgegeben worden, allerdings teilweise beschädigt.

Der Kunstdiebstahl aus Sachsens Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von 116,8 Millionen Euro und verursachten mehr als eine Million Euro Schaden. Sie hatten einen Stromverteilerkasten in der Altstadt sowie in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto in Brand gesetzt, um Spuren zu verwischen. dpa