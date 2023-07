Verfolgte Juden gerettet: Yad-Vashem-Auszeichung posthum

Teilen

Karl Steineke aus Mönchengladbach (NRW) wird heute in Berlin posthum für die Rettung verfolgter Juden während der Nazi-Diktatur geehrt. Der israelische Botschafter Ron Prosor wird Steinekes Nachkommen aus Brasilien und Deutschland im Abgeordnetenhaus eine Medaille und eine Urkunde der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem überreichen, wie aus einer Mitteilung des Pressereferats hervorgeht.

Berlin - Steineke gilt damit offiziell als „Gerechter unter den Völkern“. Dazu ernennt der Staat Israel Nichtjuden, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um Juden vor dem sicheren Tod im Holocaust zu retten. Den Angaben zufolge versteckte Steineke ab 1944 bis Kriegsende mehrere verfolgte Juden in seinem Haus und rettete ihnen damit das Leben.

Die Ehrung ist Teil eines Projekttags, der am Dienstag unter dem Titel „Israel - anders kennen lernen“ im Abgeordnetenhaus stattfinden soll. Schülerinnen und Schüler sollen sich dort in Workshops ein Bild des modernen Staates Israel machen und mit den vielen Facetten Israels und des Judentums auseinandersetzen können. Der Projekttag soll auch dazu beitragen, dem zunehmenden Antisemitismus auch unter jungen Menschen in Deutschland entgegenzuwirken, hieß es weiter. dpa