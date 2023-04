Verletzte bei umgekipptem Mannschaftswagen am Bahnhof Zoo

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei dem Unfall eines umgekippten Polizei-Mannschaftswagens am Bahnhof Zoo in Berlin sind acht Beamte leicht verletzt worden. Der Autofahrer sowie sieben Polizisten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Ostermontag sagte. Einige Verletzte wurden in einem Krankenhaus weiter versorgt. Insgesamt saßen zehn Beamte im Mannschaftswagen.

Berlin - Das Polizei-Fahrzeug war gegen 13.00 Uhr mit sogenanntem Sonder- und Wegerecht, also mit Blaulicht und Signalhorn, in die Kreuzung am Bahnhof Zoologischer Garten eingebogen und mit einem Auto zusammengestoßen. dpa