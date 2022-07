Verletzter Mann greift Rettungskräfte an und demoliert Wagen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Bei einem Rettungseinsatz in Berlin-Rudow hat ein verletzter Mann Feuerwehrleute angegriffen, die ihn versorgen wollten. Die Rettungswagenmannschaft war am Sonntagmorgen am Zwickauer Damm im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Der 21-Jährige, der sich an der Hand verletzt hatte, sollte demnach behandelt werden. Dabei habe er plötzlich die beiden Feuerwehrmänner angegriffen und einen von ihnen ins Gesicht geschlagen.

Berlin - Sie flüchteten den Angaben zufolge in den Rettungswagen, während der mutmaßliche Schläger von außen das Fahrzeug demolierte. Ein Rückspiegel, die Fahrertür und der vordere Bereich wurden beschädigt. Die alarmierte Polizei brachte den aggressiven Mann zu Boden und nahm ihn fest - dabei trat er in Richtung der Rettungskräfte, ohne sie zu verletzen. Der geschlagene Feuerwehrmann beendete seinen Dienst, weil er Schmerzen am Kiefer hatte. Die Polizei vermutete, dass der Angreifer unter Alkoholeinfluss stand. dpa