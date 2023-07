Vermutlich bundesweit agierende Sprayer-Gruppe gefasst

Sachbeschädigung

Die Bundespolizei hat eine vermutlich bundesweit agierende Bande von Graffitisprühern auf frischer Tat in Vorpommern gefasst. Den Männern aus Rostock, Berlin, Bremen und Wuppertal wird Sachbeschädigung in großem Stil in Stralsund vorgeworfen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag sagte. Die siebenköpfige Gruppe soll fünf Wagen eines Intercityzuges umfassend besprüht haben, die Beseitigung dürfte teuer werden, hieß es.

Stralsund/Berlin/Bremen - Die Gruppe war am Samstag im Umfeld des Hauptbahnhofs gestellt worden, als sie mit einem Transporter fliehen wollten.

Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil er frischen Farbgeruch roch, sagte der Bundespolizeisprecher. Der Intercity war auf etwa 100 Quadratmetern beschmiert. Bei den Verdächtigen im Alter von 19 bis 41 Jahren wurden Farbreste an der Kleidung gefunden, zudem Handschuhe, weitere Kleidung zur Vermummung und andere Sprayutensilien. In der Nähe des Bahnhofs wurde zudem ein Farbdepot mit 58 Sprühdosen ausgehoben, die mit der Schmiererei in Verbindung stehen.

Der Zugang zum Bahngelände wurde aufgebrochen. Drei der Verdächtigen seien aus Rostock, zwei aus Berlin, die anderen aus den anderen Städten nach Vorpommern angereist. Zudem wurde eine Vielzahl an Fuß- und DNA-Spuren gesichert. Einige der Männer seien bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. dpa