Verwaltung: Behörden können notfalls Personal aufstocken

Teilen

Berlins Finanzverwaltung hat unterstrichen, dass die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge nicht an Personal- oder Geldmangel scheitern werde. „Die beteiligten Behörden haben in dieser außerordentlichen Lage weitgehende Handlungsmöglichkeiten - auch in der vorläufigen Haushaltswirtschaft, die solange gilt, bis das Abgeordnetenhaus einen neuen Haushaltsplan beschlossen hat“, sagte ein Sprecher am Freitag.

Berlin - Finanzstaatssekretärin Jana Borkamp habe in einem Schreiben an beteiligte Behörden auf Bezirks- und Landesebene noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese unter bestimmten Voraussetzungen auch ermächtigt seien, zeitlich befristet zusätzliches Personal einzustellen. „Die Berliner Verfassung sieht dafür Spielräume vor.“

Der Landeshaushalt 2022/2023 ist noch nicht beschlossen, das soll bis Juni passieren. Deshalb ist die Haushaltsführung in Berln momentan vorläufig und unterliegt zum Teil Einschränkungen beim Geldausgeben. dpa