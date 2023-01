Video aus der Berliner Silvesternacht: Unbekannter schießt auf Polizeiauto – „Die Gewalt ist unerträglich“

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

In der Silvesternacht schoss ein Unbekannter in Berlin auf ein Polizeiauto. (Symbolbild) © Christophe Gateau/ dpa

In der Silvesternacht gab es in Berlin zahlreiche Randale und Angriffe auf Beamte. Ein Video auf Twitter zeigt, wie eine Person auf ein Polizeiauto schießt.

Berlin - Die Silvesternacht verlief für Einsatzkräfte in Berlin alles andere als entspannt: 1.717 Mal musste die Feuerwehr zum Jahreswechsel ausrücken. Bereits vor Mitternacht gab es etliche Unfälle. Dazu kamen zahlreiche Angriffe auf Beamte. Feuerwehr, Polizei und Politiker sind schockiert. Ein Video auf Twitter zeigt, wie ein Zivilist auf ein Polizeiauto schoss.

Berliner-Silvester-Nacht: Unbekannter schießt auf Polizeiauto - Zahlreiche Angriffe auf Beamte

Die Szene wirkt, wie aus einem Film der „The Purge“-Reihe. In der fiktiven Film-Welt werden in einer Nacht des Jahres alles Gesetzte außer Kraft gesetzt und das Chaos regiert. Auch die zahlreichen Meldungen der Silvesternacht lassen daran erinnern. Ein Pressesprecher der Gewerkschaft der Berliner Polizei teilte auf Twitter ein Video aus der Skandal-Nacht. Darauf ist zu sehen, wie eine Person mit einer Pistole mit Leuchtmunition durch das offene Fenster eines leeren Polizeiautos schießt.

„Es sind nur drei Sekunden, die aber viel über unsere doch so hochentwickelte Spezies aussagen“, schreibt der Sprecher Benjamin Jendro dazu. Focus.de berichtete Jendro weiter, dass in einem anderen Fall einem Polizisten mit einer Schreckschusspistole unter die Weste geschossen wurde. „Der Kollege hat Verbrennungen 3. Grades erlitten“, wird der Gewerkschaftsprecher dort zitiert. Ein anderer Kollege wurde mit Pyrotechnik beworfen und erlitt schwere Verbrennungen.

„Die Gewalt ist unerträglich“: Dutzende Beamte in Berlin verletzt

„Die Gewalt, die unsere Kolleginnen & Kollegen in der Silvesternacht erleben mussten, ist unerträglich. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dem deutlich entgegenzuwirken. Wir danken Ihnen allen für Ihren Einsatz & wünschen den Verletzten schnellste Genesung“, hieß es von der Pressestelle der Berliner Polizei auf Twitter.

Durch die Angriffe auf Rettungskräfte wurden nicht nur die Leben zahlreicher Beamter gefährdet, sondern auch einiger Zivilisten. Wie der Focus berichtet, wurde ein Krankenwagen mit einem Feuerlöscher beworfen. Die Windschutzscheibe wurde dabei zerstört. Zwar wurde der Fahrer nicht verletzt, allerdings befand sich im Einsatzwagen auch ein Patient, der das Krankenhaus aufgrund der Attacke erst später erreichte.

Die Randale in der Silvesternacht lösten auch in der Politik eine Diskussion aus. Allein in Berlin wurden 38 Übergriffe auf die Polizei dokumentiert. Die Bundesregierung sowie die Opposition fordern nun Konsequenzen für die Gewalttäter. Die Unionsfraktion schlug zudem vor, Einsatzkräfte besser zu schützen, indem sie zum Beispiel mit Bodycams ausgestattet werden. (sf)