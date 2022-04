1:0: Viktoria verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Viktoria Berlin hat seinen Erfolgszug im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Vier Tage nach dem überraschenden 2:1-Erfolg über Tabellenführer Magdeburg gewannen die Berliner am 33. Spieltag im Aufsteigerduell bei Borussia Dortmund II mit 1:0 (0:0). In der an Höhepunkten armen Partie erzielte Soufian Benyamina am Samstag im Signal-Iduna-Park nach knapp einer Stunde das Tor des Tages.

Dortmund - Viktoria liegt damit vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, den der SC Verl, der am Montag beim VfL Osnabrück antritt, belegt.

Viktoria-Trainer Toku vertraute der Elf, die am vergangenen Montag Tabellenführer 1. FC Magdeburg besiegt hatte. Viktoria begann sehr abwartend und überließ zunächst den Gastgebern den Ballbesitz, ohne dabei in Gefahr zu geraten. Die Berliner verzeichneten dabei sogar die beste Möglichkeit, als Franck Evina in der 22. Minute knapp den Dortmunder Kasten verfehlte. Auf der anderen Seite schoss Abdoulaye Kamara sieben Minuten später ebenso knapp daneben.

Kamara hatte auch acht Minuten nach dem Seitenwechsel die erste Chance, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze verfehlte den Berliner Kasten. Umso überraschender fiel die Führung für Viktoria. Moritz Seiffert passte den Ball zum an der Strafraumgrenze lauernden Benyamina, der im Wegrutschen den Ball im Dortmunder Gehäuse unterbrachte (59.). Viktoria verlegte sich danach auf das Konterspiel und stand fest in der Abwehr. Die ohne Konzept anrennenden Gastgeber kamen zu keiner Chance mehr. dpa