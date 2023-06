Viktoria vor Rückspielmission: „Schon andere Fußballwunder“

Die Hypothek aus dem Hinspiel ist nicht ohne für die Fußball-Frauen von Viktoria. Doch auch, wenn es mit dem Aufstieg nichts wird, sind die Berlinerinnen zufrieden mit der Spielzeit.

Berlin – Die schwere Aufgabe im Aufstiegs-Rückspiel zur 2. Bundesliga gehen die Fußball-Frauen von Viktoria Berlin mit Zweckoptimismus an. „Wir wollen am Sonntag noch mal alles geben, und wir glauben weiter fest daran, dass da noch was geht. Auch wenn natürlich die Chancen durch das Hinspiel sehr gering sind, aber es gab ja schon andere Fußballwunder“, sagte Viktoria-Geschäftsführerin Lisa Währer der dpa vor dem Spiel des Regionalligisten gegen den Nord-Meister Hamburger SV am Sonntag im Stadion Lichterfelde (17.00 Uhr/Sport1).

Das Hinspiel in Hamburg hatten die Berlinerinnen 0:3 am vergangenen Wochenende verloren. „Direkt nach dem Spiel waren die Spielerinnen natürlich schon geknickt. Aber wir haben das in der Woche gut hinbekommen, dass wir den Fokus wieder auf das Spiel lenken“, sagte Währer.

Sie hätten sich gar nicht so lange mit dem Geschehenen beschäftigt, sondern vor allem wieder eine positive Einstellung geschaffen. „Wie bei jedem Team gibt es sicher Punkte, wo wir uns verbessern können, auch in dem Rückspiel. Man muss da auch vor allem auf sich selber gucken. Ich denke, dass wir da schon den einen oder anderen Weg sehen, wie wir wieder stärker auftreten können.“

Sollte es mit Aufstieg nichts werden, ist das nach Worten von Währer verkraftbar für das junge Projekt, auch wenn sie sich mit diesem Szenario frühestens ab Montag wirklich beschäftigen wollen. „Es war nie das absolute Ziel und das absolute Muss, in diesem Jahr schon aufzusteigen“, sagte sie und verwies auch auf den Gewinn des Pokals und der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. „Wir dürfen diese Relegationsspiele spielen und alles, was jetzt kommt, ist so ein bisschen die Kirsche obendrauf. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da.“ dpa