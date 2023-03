Volksentscheid: 26,4 Prozent Beteiligung bis zum Nachmittag

Teilen

Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, sitzt bei der Abstimmung über den Volksentscheid „Berlin 2030 Klimaneutral“ in der Wahlkabine. © Christophe Gateau/dpa

Beim Berliner Klima-Volksentscheid haben bis 16.00 Uhr 26,4 Prozent der dazu berechtigten Menschen abgestimmt. Die höchste Beteiligung wurde demnach im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ermittelt (35,5 Prozent), die niedrigste in Neukölln mit 21,6 Prozent, wie die Landeswahlleitung am Sonntag mitteilte. Rund 2,4 Millionen Wahlberechtigte in Berlin können abstimmen.

Berlin - Ein Bündnis „Klimaneustart“ will erreichen, dass Berlin sich verpflichtet, bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen bis 2045 klimaneutral zu werden. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet. Anschließend wird ausgezählt.

Um die schärferen Klimaziele zu beschließen, muss eine Mehrheit der Wähler dafür stimmen, mindestens aber 25 Prozent der Wahlberechtigten. Nötig sind also rund 608.000 Ja-Stimmen. dpa