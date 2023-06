Von Hertha zum VfB: Malik Fathi wird Co-Trainer in Stuttgart

Eine Fahne von Hertha BSC weht im Wind auf dem verlassenen Trainingsgelände. © Andreas Gora/dpa

Bei den Jugendmannschaften von Hertha BSC gibt es zur kommenden Saison einige Rochaden auf den Trainerpositionen. Herthas ehemaliger Profi-Cheftrainer Ante Covic wechselt von der U23 zur U16, wie die Berliner am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite verkündeten. Der 47-Jährige hatte seine Mannschaft in der Regionalliga Nordost in der vergangenen Saison auf Platz neun geführt.

Berlin - Sein Nachfolger wird Stephan Schmidt, der im vergangenen Sommer zu Hertha zurückgekehrt war und bislang die U17 trainierte.

Malik Fathi wechselt von der U16 der Berliner zum Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 39 Jahre alte gebürtige Berliner wird dort Co-Trainer der Profi-Mannschaft unter Sebastian Hoeneß, wie Hertha und der VfB am Donnerstag mitteilten. Hoeneß, Sohn des langjährigen Hertha-Managers Dieter Hoeneß, und Fathi hatten früher gemeinsam bei der zweiten Mannschaft der Berliner gespielt.

Ein weiteres Hertha-Eigengewächs kehrt dagegen zum Club zurück: Patrick Ebert wird Co-Trainer der U15. Auch in den anderen Jugendmannschaften gibt es einige Veränderungen auf den Trainerpositionen. dpa