Vor Achtelfinale gegen Vondrousova: Niemeier gewinnt

Jule Niemeier in Aktion. © Frank Molter/dpa

Jule Niemeier holt sich durch einen Auftaktsieg im Doppel zusätzliches Selbstvertrauen für ihr Achtelfinale am Donnerstag. Drei Stars und eine Überraschungsspielerin stehen schon im Viertelfinale.

Berlin - Einen Tag vor ihrem Achtelfinalmatch im Einzel hat Tennisspielerin Jule Niemeier im Doppel-Wettbewerb des Rasenturniers in Berlin weiteres Selbstvertrauen gesammelt. Die Wimbledon-Viertelfinalistin gewann an der Seite von Noma Noha Akugue in der ersten Runde gegen die Chilenin Alexa Guarachi und Erin Routliffe aus Neuseeland mit 5:7, 6:3, 11:9.

Am Donnerstag will Niemeier ihren Erfolgslauf auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß fortsetzen und ins Viertelfinale einziehen. Dafür muss die letzte verbliebene deutsche Einzelstarterin aber die Tschechin Marketa Vondrousova besiegen, die sich am Mittwoch mit 7:6 (7:0), 7:5 gegen die Kanadierin Bianca Andreescu 7:6 (7:0), 7:5 durchsetze. Vondrousova ist in der Weltrangliste um 67 Ränge besser platziert, doch die Dortmunderin hat aus ihrem überraschenden Auftaktsieg gegen Vorjahresgewinnerin viel Schwung mitgenommen.

„Ich bin einfach stärker geworden und weiß jetzt, wie ich in engen Momenten auch mit den einzelnen Situationen umgehen muss“, sagte die Niemeier. An sich oder ihr Umfeld hat die 23-Jährige, die am Ende der vergangenen Saison und in der ersten Halbserie 2023 ihrer Topform hinterhergelaufen war, ohnehin „nie gezweifelt, weil jeder immer 100 Prozent gegeben hat“.

Bereits im Viertelfinale stehen drei Stars der Szene und eine Überraschungsspielerin. Die Französin Caroline Garcia, die in der ersten Runde Lokalmatadorin Sabine Lisicki nach hartem Kampf besiegt hatte, setzte sich im Achtelfinale mit 6:3, 6:2 gegen die angeschlagene Australierin Jaimee Fourlis durch. Die Kroatin Donna Vekic sorgte für ein überraschend frühes Aus der an Nummer zwei gesetzten Wimbledon-Gewinnerin Jelena Rybakina (6:7, 6:3, 6:4). „Sie ist eine der besten Aufschlagspielerinnen der Welt, aber ich wusste, dass meine Chancen kommen würden“, sagte Vekic.

Die Tschechin Petra Kvitova hatte mit der Argentinierin Nadia Podoroska beim 6:1, 6:1 keine Mühe. Dagegen setzte sich die russische Außenseiterin Elina Awanessjan in drei Sätzen gegen Landsfrau Anna Blinkowa durch und trifft im Viertelfinale auf Vekic. Außerdem kämpfen Garcia und Kvitova ums Halbfinalticket.

Das mit 850 000 US-Dollar dotierte Turnier auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß gilt als Vorbereitung auf das Grand-Slam-Event in Wimbledon (3. bis 16. Juli). Acht von zehn Top-10-Spielerinnen schlagen in Berlin auf, das Finale findet am kommenden Sonntag in Steffi-Graf-Stadion statt. dpa