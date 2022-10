Wahlleiter will mögliche Wiederholung „reibungsarm“

Mitte Februar wählt Berlin nach Pannen beim letzten Anlauf wohl erneut sein Parlament. Nun sagt der neue Landeswahlleiter bei seiner ersten Pressekonferenz, wie er die Dinge sieht.

Berlin - Einen Monat vor dem mit Spannung erwarteten Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofes zur Gültigkeit der letzten Wahl hat der neue Landeswahlleiter Stephan Bröchler an die Richter appelliert, Augenmaß walten zu lassen. Sollte das Gericht wie bereits angedeutet tatsächlich anordnen, dass allen Wählern eine Stimmabgabe im Wahllokal ermöglicht werden müsse, werde das viele organisatorische Probleme zur Folge haben, sagte er am Freitag. Die Annahme, dass 100 Prozent der Wahlberechtigten ins Wahllokal wollten, sei unrealistisch. Bei der Abgeordnetenhauswahl am 26. September 2021 hätten bei einer Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent etwa 40 Prozent per Brief abgestimmt.

Sollte das Gericht anordnen, allen Wählern eine Stimmabgabe im Wahllokal zu ermöglichen, würden bei der vermutlich anstehenden Wiederholungswahl mehr Wahllokale, mehr Wahlurnen und deutlich mehr Wahlhelfer benötigt als bisher vorgesehen. „Das zu organisieren, wäre eine kaum lösbare Aufgabe. Ich bitte das Gericht, sich das genau zu überlegen“, sagte er bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt am 1. Oktober. Derzeit plant Bröchler in 2256 Wahllokalen mit etwa 38.000 Wahlhelfern, 4000 mehr als bei der jüngsten Pannenwahl.

Gleichwohl werde er das am 16. November erwartete Urteil 1:1 umsetzen, so der Wahlleiter. Oberstes Ziel müsse sein, die mögliche Wiederholungswahl reibungsarm zu organisieren. „Bei jeder Wahl, nicht nur in Berlin, sondern überall kommt es immer auch zu Problemen. Wir werden keine vollständig 100 Prozent funktionierenden Wahlen organisieren können. Das gibt es im Grunde auch nicht.“

Am 28. September hatte der Verfassungsgerichtshof bei einer mündlichen Verhandlung über Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl sehr deutlich eine komplette Wiederholung in Betracht gezogen. Bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahl habe es viele schwere Wahlfehler gegeben, so Gerichtspräsidentin Ludgera Selting.

Sie nannte unter anderem zu wenige Wahlurnen, fehlende, falsche oder sogar kopierte Stimmzettel, flächendeckendes Wählen noch nach 18.00 Uhr und lange Schlangen vor Wahllokalen. Die Wahl müsse so organisiert werden, dass jeder Wahlberechtigte am Wahltag die Möglichkeit habe, eine vollständige und gültige Stimme unter zumutbaren Bedingungen in Präsenz abzugeben, sagte sie weiter.

Sollte das Gericht in seinem Urteil die Wahl für ungültig erklären, müsste die Wiederholungswahl bis Mitte Februar stattfinden. Den Termin legt der Landeswahlleiter fest. Bröchler machte deutlich, dass es wohl auf den 12. Februar 2023 hinauslaufen dürfte, den letzten Sonntag innerhalb der 90-Tage-Frist nach dem Urteil.

Er nannte die Gewinnung und Schulung von Wahlhelfern als eine seiner wichtigsten Aufgaben und forderte eine höhere Entschädigung für die Ehrenamtler. Aktuell bekommen Wahlhelfer und Wahlhelferinnen im Urnenwahllokal in der Regel 60 Euro Erfrischungsgeld. Erfüllen sie zusätzliche Aufgaben, kann sich diese Summe erhöhen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes können wählen zwischen der ganzen Summe oder einer reduzierten Summe bei gleichzeitigem Freizeitausgleich.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will Bröchlers Anliegen prüfen. „Ich werde mit dem Finanzsenator und dem Hauptpersonalrat zeitnah über Anreizmöglichkeiten sprechen“, sagte sie der dpa.

Wie Bröchler berichtete, laufen die Vorbereitungen für eine komplette Wahlwiederholung schon. Ein wesentlicher und ganz praktischer Punkt sei, genügend Papier und Stimmzettel zu ordern - und zwar in höherem Maße als 2021. Man wolle 140 Prozent des notwendigen Bedarfs bestellen, um bei Problemen schnell reagieren zu können.

Laut Spranger soll alles aus einer Hand kommen. „Die Ausschreibung umfasst den kompletten Druck der Stimmzettel nach unseren Vorgaben, einschließlich der Beschaffung des Papiers, Probedrucken, Falzungen, Konfektionierungen und Lieferung an die verschiedenen Anlieferungsstellen in den Bezirken“, sagte sie der dpa.

Bröchler rechnet damit, dass ein Urteil für eine Wahlwiederholung unmittelbare Auswirkungen auf Senat und Abgeordnetenhaus hätte. „Ich denke, dass es dann Zurückhaltung geben wird und keine politischen Grundsatzentscheidungen mehr gefällt werden.“ Als Beispiel nannte er Verfassungsänderungen, wie sie etwa zu der angedachten Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre nötig wären. Gleichwohl sei der Senat „legitim im Amt“, sagte er. „Wir haben ein handlungsfähiges Parlament, Entscheidungen werden nicht kassiert.“

Der Verfassungsgerichtshof hatte bei der mündlichen Verhandlung dazu erklärt, dass alle bis zum Urteil erlassenen Rechtsakte des Abgeordnetenhauses wirksam bleiben. Dieses sei bis zum Abschluss einer Wiederholungswahl zur Sicherstellung der Kontinuität staatlichen Handelns weiter berechtigt, seine Aufgaben wahrzunehmen.

Laut Bröchler würde sich an der fünfjährigen Legislaturperiode durch eine Wahlwiederholung nichts ändern. 2026 würde das Abgeordnetenhaus also regulär neu gewählt. Die Parteien müssen bei einer Wiederholung mit denselben Kandidaten antreten wie 2021. Das gilt für die Direktkandidaten und für diejenigen auf Landes- oder Bezirkslisten. dpa