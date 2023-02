Wahlsieger entscheiden nächste Woche über weiteres Vorgehen

Teilen

Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin, nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Der Wahlsieger CDU und die SPD in Berlin wollen in der kommenden Woche entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen anstreben. Das kündigten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Freitag nach der dritten Sondierungsrunde beider Parteien an.

Berlin - „Wir werden dann alle diese Gesprächsergebnisse bewerten, werden das in der Verhandlungskommission gemeinsam bewerten, und werden dann in der nächsten Woche auch eine Empfehlung an den Landesvorstand aussprechen“, sagte Giffey.

Auch die CDU-Gremien sollen Wegner zufolge damit befasst werden. „Diese Stadt braucht jetzt Entscheidungen, wie es weitergeht nach dem 12. Februar“, sagte er.

Nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 12. Februar strebt Wegner eine Zweierkoalition mit der SPD oder den Grünen an und will Regierungschef werden. Allerdings hat die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken ebenfalls eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus und könnte wieder eine Regierung bilden. Entschieden ist noch nichts.

Die SPD will am kommenden Montag ein weiteres Sondierungsgespräch mit den Grünen und der Linken führen. Es ist das dritte in diesem Format. Die CDU setzt sich am Dienstag zum dritten Mal mit den Grünen zusammen. dpa